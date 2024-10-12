المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة يكشف تفاصيل انتحار ممرضة بمقر عملها

كشف الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، تفاصيل العثور على ممرضة داخل مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية متوفاة داخل المركز وسط ادعاءات من زملائها إقدامها على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية، مشيرا الى ان الأمر قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ولايمكن الجزم بتخلصها من حياتها.

تفاصيل انتحار ممرضة بمكرز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة:

وقال المدير التنفيذي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" انه حتى الآن لم يتسنى التأكد من قيام الممرضة بالتخلص من حياتها والأمر قيد التحقيق مشيرا الى ان الكشف المبدئي من قبل مفتش الصحة أظهر هبو حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ناتج عن توقف فى عضلة القلب .

وأشار الى ان المتوفاة كانت تعمل "رئيس تمريض خلال فترة السهرة" ومنوط بها المرور على الممرضات والحكيمات وإعداد تقير لإدارة المركز بشأن وجود أي تجاوزات تكشفها خلال المرور، لكن زملائها عثروا عليها داخل غرفة الإفاقة ملقاة على الأرض "جثة هامدة".

وأشار أنه فور إبلاغه بالواقعة أمر بإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت على الفور بالإنتقال الى مكان الحادث وتعكف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الوقوف على حقيقة الأمر ..

ولفت الشعراوي، ان الحادث وقع داخل العمل لكنه مفاجئ لم ينتج عن تعرضها لـ ثمة اعتداء او سقوط او حتى خطأ في السلامة والصحة المهنية ونفتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة الأمر.

وقال:"رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، والدكتور اشرف شومة، عميد كلية الطب كلفوا بسرعة انهاء اية اجراءات".

العثور على ممرضة متوفاة داخل مركز جراحة القلب وزملاءها: "تخلصت من حياتها"

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على ممرضة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وفاة "أسماء.ر"، 28 عامًا، "رئيس تمريض خلال فترة السهرة".

وأكد عدد من زملاء المتوفاة انها كانت تقضي عملها ضمن الشيفت المسائي "رئيس تمريض"، وقامت بالمرور وفقا لجدول تشغيلها الا أنها اختفت عن الأنظار حتى جرى العثور عليها متوفاة داخل غرفة الإفاقة بجانبها أمبول من عقار "ديرميكم" المخدر.

وأضافوا ان الممرضة طلبت اكثر من مرة الحصول على إجازة او الإنقطاع عن العمل نظرا للضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الآونة الأخيرة عقب انفصالها عن زوجها .

جرى إيداع جثمان المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.