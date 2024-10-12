رئيس أشمون يقود حمله مكبرة لإزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة لشئون المدينة بشن حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة ل 6 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بعزبة أبو يوسف التابعة لمدينة أشمون.

وذلك بمساحة إجمالية نحو 550م، بحضور المهندس يوسف عبد المجيد مدير عام الإدارة الزراعية بأشمون، والمهندس رافت سلطان مدير التنظيم بمجلس مدينة أشمون، ومسئولي التعديات بالإدارة الزراعية، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية.