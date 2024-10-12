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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يفتتح خط سكة حديد «كفر داوود- السادات» بالمنوفية

خط سكة حديد السادات
خط سكة حديد السادات \ كفر داود
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خط سكة حديد (كفر داود / السادات)، ويبلغ طول الخط 38 كم وبه عدد 4 محطات منها 3 محطات لخدمة القرى ومدينة السادات، وعدد 1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والميناء الجاف بها ويعتبر الخط هو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة.

 كما تأتي أيضاً مشروعات تجديد السكة ضمن محور تطوير البنية الاساسية، حيث أوضح الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية هي  10 آلاف كيلو متر وعدد مفاتيح السكة بها 6664 مفتاح، حيث تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1430 كم وعدد 2145 مفتاح سكة وذلك على خطوط ( القاهرة / الإسكندرية – بنها / الزقازيق / بورسعيد ).
 

السيسي خط سكة حديد السادات كفر داود مدينة السادات