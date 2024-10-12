لمرورها بأزمة نفسية.. ممرضة تتخلص من حياتها في المنصورة

أنهت ممرضة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة محافظة الدقهلية، حياتها بتناول جرعة زائدة من عقار مخدر يستخدم في العمليات الجراحية، وذلك أثناء تواجدها بغرفة الإفاقة بالمركز وذلك بعد تعرضها لأزمة نفسية شديدة خلال الأونة الأخيرة، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

ممرضة تتخلص من حياتها داخل مركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة اول المنصورة، بالعثور على ممرضة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وفاة "أسماء.ر"، 28 عامًا، "رئيس تمريض خلال فترة السهرة".

وأكد عدد من زملاء المتوفاة انها كانت تقضي عملها ضمن الشيفت المسائي "رئيس تمريض"، وقامت بالمرور وفقا لجدول تشغيلها الا أنها اختفت عن الأنظار حتى جرى العثور عليها متوفاة داخل غرفة الإفاقة وبجانبها أمبول من عقار "ديرميكم" المخدر.

وأضافوا أن الممرضة طلبت أكثر من مرة الحصول على إجازة او الإنقطاع عن العمل نظراً للضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الآونة الأخيرة عقب انفصالها عن زوجها .

جرى إيداع جثمان المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.