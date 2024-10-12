أسيوط تواصل مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات

نفذت محافظة أسيوط، حملة إزالة واسعة النطاق شملت عدة مناطق، حيث جرى إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية هذه الحملة، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الجهود الحثيثة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة العقارية للدولة.
وشملت الحملة إزالة أسوار وأعمدة وأبنية مخالفة بنيت على الأراضي الزراعية في مراكز أسيوط، صدفا، أبوتيج، وحي شرق.
وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه الحملات لحماية الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بحزم.