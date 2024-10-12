ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسيوط تواصل مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات

ازالات
ازالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت محافظة أسيوط، حملة إزالة واسعة النطاق شملت عدة مناطق، حيث جرى إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء. 

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية هذه الحملة، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الجهود الحثيثة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة العقارية للدولة.

وشملت الحملة إزالة أسوار وأعمدة وأبنية مخالفة بنيت على الأراضي الزراعية في مراكز أسيوط، صدفا، أبوتيج، وحي شرق. 

وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه الحملات لحماية الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بحزم.

CC235F9E-746E-4BA0-8748-37C41D1D1646
CC235F9E-746E-4BA0-8748-37C41D1D1646
181B2454-3947-4C5E-A9F8-2FC6078137D4
181B2454-3947-4C5E-A9F8-2FC6078137D4
29480D48-43A5-4C2A-86E1-5E6463C51C80
29480D48-43A5-4C2A-86E1-5E6463C51C80
A467F8B3-6AB7-469A-9FF5-6DAF04790390
A467F8B3-6AB7-469A-9FF5-6DAF04790390
6940D899-A832-489E-8427-2D2607B983F9
6940D899-A832-489E-8427-2D2607B983F9
17B05B4B-2614-44D5-B1A7-2B1C558C4562
17B05B4B-2614-44D5-B1A7-2B1C558C4562
DE213CFA-4FBC-49C5-8772-0F2F82231FBC
DE213CFA-4FBC-49C5-8772-0F2F82231FBC
BF644980-2AA9-407B-9D63-5D80773DBF39
BF644980-2AA9-407B-9D63-5D80773DBF39
إزالة 6 حالات تعد التعدي على الأراضي التعدي على الأراضي الزراعية صدفا محافظة اسيوط مراكز أسيوط