رسم على الوجوه.. انطلاق فعاليات بداية جديدة في الشيخ ضرغام في دمياط

انطلقت اليوم، فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمركز شباب الشيخ ضرغام تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمركز شباب الشيخ ضرغام بمركز دمياط.

حيث تضمنت الفاعليات إطلاق مديرية الصحة لفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة ، كما نفذت مديرية الطب البيطري ندوة عن الحمة القلاعية و دور التحصين في الحفاظ علي صحة الإنسان و الحيوان و السعار و انفلونزا الطيور، كمانفذت مديرية الاوقاف ندوة عن زواج القاصرات و عقدت الإدارة المركزية للأزهر الشريف ندوتى "وعظ و افتاء" و"مناهضة العنف ضد المرأة" والتعريف بالخدمات التى تقدمها المنطقة .

وعلى جانب آخر، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي و توزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من القوات المسلحة، وعقدت هيئة تعليم الكبار ندوة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة تعليم و عقد امتحانات فورية.

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع المنسق المجتمعي ندوة عن زواج القاصرات ومعايير اختيار الزوج، كما أطلقت هيئة الاسعاف ندوة تعريفية بالاسعافات الاولية، وأطلقت مديرية الشباب و الرياضة يوم رياضي ومعرض رسم و دورةحاسب آلي ضمن فاعليات اليوم، وشاركت مديرية التربية و التعليم بعمل أنشطة طلابية ، وعقدت مديرية العمل ندوة عن خدمات المديرية والتدريب ، علاوة على إطلاق وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمشاركة مع المنسق المجتمعي لندوة عن مخاطر استخدام السوشيال ميديا و الدارك ويب و الديب ويب ، ونفذت إدارة بناء و تنمية القرية بالوحدة ندوة حول المشاركة بمبادرة صندوق التنمية المحلية ، علاوة على ندوة ادارة شئون البيئة بالوحدة عن بصمتك للحفاظ علي البيئة وأيضًا ندوة عقدتها ادارة مشروعك بالوحدة للتعريف بمبادرة مشروعك ، وأطلق صندوق مكافحة و علاج الادمان ندوة توعوية عن مخاطر التدخين و المخدرات و كيفية الوقاية منها و توعية الأسر لحمايتهم من المخاطر ، هذا الي جانب مشاركة جمعية تنظيم الأسرة بتنفيذ ندوة عن الزواج المبكر و أخطارها علي الفتيات ، بالإضافة إلى تواجد سيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين و سيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة لتنفيذ أنشطة للأطفال.