القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لداعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، أن قواتها نفذت غارات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا صباح أمس الجمعة.



وذكرت (سنتكوم) - في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" - أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت سلسلة من الغارات الجوية ضد عدة معسكرات معروفة لداعش في سوريا في وقت مبكر من صباح يوم 11 أكتوبر".



وأضافت: أن "الغارات ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها"، مشيرة إلى أنها لا تزال تجري تقييماتها للعملية، وأن التقييمات لا تشير إلى وقوع خسائر بين المدنيين"، وأنها ستقدم تحديثات عند تأكد المعلومات.