49 شهيدا و219 جريحا بغزة إثر 5 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

أرتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلية مجزرة جديدة وأسقطت أكثر من 20 شهيداً وعدد من الجرحى والمفقودين بقصف الاحتلال مربعاً سكنياً بمحيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

فيما وصل ثلاثة شهداء إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس أحدهم من قصف يوم أمس وأخر انتشال من رفح وآخر من قسم العناية وهم:

1_يوسف تيسير محمد القطان/قصف امس

2_عماد زياد شحدة النجار/متأثر بجراحه

3_ وجدي خميس عليوة ابو ماشي24 متأثر بجراحه

وقالت وزارة الصحة في غزة: أن 49 شهيدا و219 جريحا قد سقطوا في 5 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

كما أستشهد شخصين وعدد من الجرحى جراء استهداف مجموعة من المواطنين في مربع المناعمة محيط عيادة الصلاح في مخيم المغازي وسط القطاع ، الشهيدين هما:-

1.خالد منصور

2.ابراهيم المناعمة

كما يجري قصف مدفعي في محيط ارض ابو معلا وتبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع و قصف مدفعي أخر في محيط ارض ابو معلا وتبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.