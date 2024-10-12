ندوة لمناقشة كتاب "مصر سيرًا على الأقدام" الإثنين 21 أكتوبر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "مصر سيرًا على الأقدام"، للكاتب الصحفي محمد شلبي أمين، يتناول الكتاب مجموعة من الرحلات الراصدة لكنوز المحروسة، يشارك في المناقشة، الدكتور فليفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الأسبق، واللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، واللواء حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للبحوث والدراسات الإنسانية، والدكتور أحمد طاهر خبير العلاقات الدولية، واللواء أحمد ونيس مستشار مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.



يدير اللقاء الشاعر عبد العليم إسماعيل، وذلك يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024م الساعة السادسة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.