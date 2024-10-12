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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسيوط تشن حملة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية.. صور

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أطلقت محافظة أسيوط حملة مكثفة لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية التي تهدد صحة المواطنين وتلوث البيئة. 

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على أهمية هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط قد شكلت لجنة خاصة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح أبوالنصر، أن الحرق يؤدي إلى تلوث الهواء وتدهور التربة، كما أنه يفقد المزارعين فرصة الاستفادة من المخلفات كسماد عضوي. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة والمساهمة في بناء بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

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