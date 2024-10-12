رئيس ملوى يقود حملة مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية

قام اليوم، وكيل الوزارة تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته نائب رئيس المدينة، بعمل حملة رقابية على الاسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم بأنواعها، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والصحية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

واسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة تموينية على الاسواق تنوعت مابين «عدم اعلان عن اسعار ـ عدم وجود شهادة صحية».

وذلك بالتعاون مع مدير تموين المدينة والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، يأتى هذا فى اطار ضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها، والوقوف على مدى الالتزام بالاسعار وعدم مخالفة القانون ، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

ووجه تــاج ابو سداح ، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة، على المحلات والأسواق ومحلات بيع اللحوم المجمدة للوقوف على مدى التزام البقالين بالاسعار المقررة، وعدم مخالفة القانون، مشدداً على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين.