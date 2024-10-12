نقابة الصحفيين تستضيف سفير روسيا بالقاهرة الإثنين المُقبل

تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين بعد غد الاثنين حوارًا مفتوحا مع السفير الروسي بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو"، وذلك في تمام الواحدة ظهراً.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة ومقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية.

وأوضح "الزناتي" أن السفير الروسي سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة في غزة ولبنان وليبيا والسودان، والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها و حربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية، إلى أن مايحدث الآن في المنطقة يحتاج إلى مزيد من الإطلاع على مواقف الدول المؤثرة في العالم ومتغيراته، ومن بينها روسيا كواحدة من القوي الدولية المؤثرة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة.