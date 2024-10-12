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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدينة أبو تيج تشهد حملة مكثفة لإعادة الانضباط إلى الشوارع.. صور

اشغالات مدينة ابوتيج
اشغالات مدينة ابوتيج
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شنت محافظة أسيوط حملة واسعة النطاق لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق السريع، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، وذلك في خطوة نحو تحسين المظهر الحضاري.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بحملة مكثفة استهدفت الباعة الجائلين والمحلات التجارية التي تتعدى على حرم الطريق، وذلك في إطار حملات مماثلة تشهدها مختلف المراكز والأحياء.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات، مما ساهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر العام للمدينة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرار هذه الحملات وتحقيق نتائج أفضل.

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ازالة الاشغالات ابو تيج ابوتيج اللواء هشام أبوالنصر