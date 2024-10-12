جامعة قناة السويس تؤهل 1052 طالبًا عبر 25 دورة تدريبية صيفية

أطلقت جامعة قناة السويس خطة للتدريب الصيفي عبر المركز الجامعي للتطوير المهني، التي تضمنت 25 دورة تدريبية متنوعة، شارك فيها 1052 طالبًا بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تلتزم بتوفير كافة الوسائل التدريبية التي تساعد طلابها على دخول سوق العمل وهم يمتلكون المهارات اللازمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الدورات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة.

وأضاف أن المركز الجامعي للتطوير المهني يعمل على تقديم فرص تدريبية متعددة تتناسب مع احتياجات السوق وتساعد على تعزيز قدرات خريجي الجامعة.

فيما كشف الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة أن الخطة الصيفية التي تم تنفيذها شملت 14 دورة في مهارات التوظيف، استفاد منها 342 طالبًا، ودورتين في خدمة العملاء، استفاد منها 69 طالبًا.

كما تم تنظيم دورتين في الموارد البشرية شارك فيهما 58 طالبًا، ودورة في التسويق لـ33 طالبًا، ودورة في المبيعات لـ34 طالبًا، ودورتين في إدارة المشروعات استفاد منها 68 طالبًا.

كذلك تضمنت البرامج دورة في التسويق الرقمي استفاد منها 33 طالبًا، ودورة في التكنولوجيا المالية لـ24 طالبًا، ودورة في الصحة والسلامة لـ21 طالبًا، ودورة في مراقبة الجودة استفاد منها 30 طالبًا.

بالإضافة إلى ذلك، نظم المركز الجامعي للتطوير المهني ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، التي استفاد منها 370 طالبًا من خريجي الجامعة.

وأفاد "عبد الجواد"، أن الورش والدورات التدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب وتمكينهم من الاستعداد الجيد لسوق العمل.

وأضاف أن المركز يسعى بشكل مستمر إلى تحديث البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات المهنية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والمساهمة في إعداد جيل مؤهل للمستقبل.