جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العلاج الوظيفي للأطفال

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا حول "مدخل العلاج الوظيفي للأطفال وتوجيه السلوك النفسي"، والذي استمر لمدة يومين.

أقيم البرنامج في قاعة إدارة تدريب أفراد المجتمع، بمشاركة 38 مستفيدا من عدة جهات تعليمية وصحية، بما في ذلك مديرية التربية والتعليم، كلية التربية، ومديرية الطب البيطري، إلى جانب عدد من المدارس والمستشفيات.

أشرفت على البرنامج الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت على أهمية البرنامج في تعزيز مهارات التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجيه النفسي لتقويم سلوكهم وتعزيز استقلاليتهم.

وتحت إشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ، ألقى المحاضرات في البرنامج الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، أستاذة بقسم التربية الخاصة بكلية التربية، التي قدمت شرحا تفصيليا عن مفهوم العلاج الوظيفي ودوره في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الحسية والجسدية والنفسية.

وأشارت إلى أن العلاج الوظيفي يهدف إلى تطوير قدرات الأطفال ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وتحسين قدراتهم الاجتماعية والمهنية.

كما تناول البرنامج موضوع "التوجيه النفسي للأطفال"، حيث تم تعريف المشاركين بأسباب السلوك السلبي والإيجابي عند الأطفال، وكيفية معالجته بطرق علمية مثل الثواب والعقاب، إلى جانب توضيح أهمية تلبية احتياجات الطفل النفسية لتجنب السلوكيات غير المرغوب فيها.

البرنامج التدريبي استهدف مجموعة واسعة من المدارس، من بينها مدرسة الشهيد محمد السماك، مدرسة النهضة، ومدرسة النيل الرسمية للغات، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية مثل مستشفى أبو خليفة ومركز طبي أبو خليفي، ما يعكس شمولية الاستفادة من هذا التدريب.