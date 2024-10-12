نشوي الحوفي محذرة: من الممكن فبركة فيديوهات علي ألسنة أئمة بالذكاء الاصطناعي

أكدت نشوي الحوفي إلي ضرورة أن يتواكب الخطاب الديني مع الشباب الذين يمثلون ٦٤٪ من المجتمع لدورهم الهام فى منع المتطرفين من الوصول إلي الشباب، مشيرة أيضًا إلي خطورة الذكاء الاصطناعي فى أنه قد يحدث أن يتم فبركة فيديوهات علي السنة الآئمة والقساوسة، وأنه يجب أن توحد الدولة جهودها في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي للحفاظ علي استقرار المجتمع

ومن جانبها قالت إيزيس محمود، إن المجلس القومي للمرأة قد حرص على توطيد العلاقات مع الأزهر والكنيسة من أجل رفع وعي المواطن المصري ، مشددة على أهمية الخروج بأنشطة مشتركة من أجل ترجمتها لواقع يفيد المواطن المصري على الساحة، مشيرة الى أن المجلس نجح فى الوصول إلى أكثر من 8 مليون مصري و مصرية من خلال جلسات الدوار.

و انطلقت اليوم ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".