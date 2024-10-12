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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كلية الاستزراع المائي بالعريش تحتفل بالطلاب الجدد وتعقد لقاء تعريفي

كلية الاستزراع المائي
كلية الاستزراع المائي بالعريش تحتفل بالطلاب الجدد ولقاء تعري
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قامت كليه الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش بحضور أولياء الأمور والطلاب وخريجي الكلية بعمل حفل استقبال ويوم تعريفي للطلاب الجدد، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور محمد سالم عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية والدكتور محمد القصاص وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد علام وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت فعاليات اليوم، عرض تعريفي عن الكلية والبرامج الأكاديمية بها وأنشطة التدريب والدورات التدريبية المتاحة بالكلية وعرض لأنشطة اتحاد الطلاب وعرض للجوالة بالإضافة إلى عرض عن فرص العمل للكليه وبعض الألعاب الترفيهيه للطلاب، كما شملت الفعاليات تكريم الطلاب الأوائل للدفعه الخامسه للكلية وذلك بمدرجات الكلية بالجامعة.

الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعه العريش خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدورات التدريبية الإستزراع المائى