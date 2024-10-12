كلية الحاسبات بسوهاج تنظم ندوة توعوية عن تعزيز دور الطالب المصري بالمجتمع

نظمت رعاية شباب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، ندوة توعوية بعنوان "تعزيز دور الطالب المصري في المجتمع"، في إطار المبادرة الرئاسية بداية، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة للتنمية البشرية وتطوير الذات في إطار المباردة الرئاسية بداية، مؤكداً علي أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب ليس فقط على الصعيدين الأكاديمي والمهني، ولكن أيضًا على الصعيد الاجتماعي، و تشجيع الطلاب علي التفاعل المجتمعي في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور النميرى علام عميد الكلية أن الجامعة ملتزمة برفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الطلاب كشركاء أساسيين في بناء المجتمع، مؤكدًا أن هذا الدور النشط والشامل للجامعة يعكس التفاني في بناء مستقبل مشرق للمجتمع المصري والمساهمة الفعّالة في تطويره، كما ان الإلتزام و الإنضباط فى العملية التعليميه هم سمات الطالب الجامعى الناجح القادر علي المشاركة في التنمية وحمل لواء القيادة بالمستقبل، داعياً الطلاب علي ضروره المشاركة فى كافة الأنشطة التي تنظمها رعاية الشباب و أسرة طلاب من أجل مصر، لما فيها من مردود معرفى وثقافى على الفرد والمجتمع.

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