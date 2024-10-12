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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة سوهاج" تستعرض الترتيبات النهائية لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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استقبل اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور محمد خليفه مدير مركز القلب والجهاز الهضمي والدكتور محمد عثمان نائبه ورئيس قسم القلب بالمركز، وذلك لاستعراض عدد من الملفات الصحية الهامة والتي من شأنها النهوض بالمستوى الصحي بالمحافظة، ومن بين تلك الملفات وضع الترتيبات النهائية لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام، وذلك للمساهمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار وإجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح بالمستشفى. 

وناقش الحضور آليات تشغيل الوحدة والبروتوكولات والسياسات المنظمة لذلك. 
ومن جانبه ثمن  "دويدار" دور مركز القلب والجهاز الهضمي الرئيسي داخل المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم خدماته إلى آلاف المرضى شهرياً كما ثمن أيضاً مساهمة المركز في تدريب جميع الكوادر الطبية الفنية بمستشفى طهطا العام لضمان جاهزتهم فور تشغيل وحده القسطرة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى طهطا العام تم تطويرها بالكامل وافتتاحها على مساحه 3740 متر مربع و بتكلفه تجاوزت 243 مليونا و200 ألف جنيه، ويضم المستشفى 149 سهله الاقامه و4 غرف عمليات وغرفه لعمليات النساء والتوليد وغرفه لقسطرة القلب بالإضافةإلى  120 أسرة نوعية و43 سرير عناية مركزة   فضلاً عن 70 سرير غسيل كلوي، و 35 حضانة  و5 غرف اشعه متنوعه و5 غرف معامل وبنك للدم.

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