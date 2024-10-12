ختام أعمال اجتماعات المكتب التنفيذى 60 للاتحاد العربى للرياضة العسكرية بليبيا

اختتمت أعمال المكتب التنفيذى رقم 60 للاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، الذى أقيم مؤخرا بمدينة طرابلس بدولــة ليبيا أكتوبر 2024 .

ترأس الإجتماعات العميد عبدالناصر حسين علي عون رئيس الإتحاد العسكرى الليبى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد، بحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، والمستشار محمد لامين الداه، مسؤول قسم الرياضة العسكرية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد من دول : تونس ، الجزائر ، العراق ، فلسطين ، ليبيا ، المغرب ، والأمانة العامة للاتحاد.

افتتح العميد عبدالناصر عون - الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء المكتب التنفيذى ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمال هذا الاجتماع .

وألقى الوزير المفوض طارق عبدالسلام ، الأمين العام كلمة نقل فيها تحيات معالي أمين عام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع ، كما رحب الأمين العام بأعضاء المكتب التنفيذي ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف الاتحاد ، ووجه الشكر لدولة ليبيا ولقواتها المسلحة على مبادرتها واستضافه اجتماعات المكتب التنفيذي ( 60 ) واللجان المعاونة له ، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحها ، وهو ما لمسته الوفود من أمن وأمان وحسن الاستقبال وكرم الضيافة في دولة ليبيا.

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع بمناقشة توصيات اجتماع اللجنة الفنية ( 51 ) ، حيث استعرض اللواء تدريب بدنى عمار جبار خضير " العراق " نائب رئيس اللجنة الفنية محضر توصيات اجتماع اللجنة الفنية.

واستعرض العقيد محمد زكري " تونس" رئيس اللجنة الإعلامية محضر اجتماع اللجنة الإعلامية ( 37 ) حيث ناقش المكتب التنفيذي البنود الواردة بمحضر اللجنة.

كما استعرض العميد دكتور لطفي بوقرة " تونس"، رئيس اللجنة العلمية محضر اجتماع اللجنة العلمية ( 4 ) وناقش المكتب التنفيذي البنود الواردة بمحضر اللجنة.

وفى ختام أعمال اجتماع المكتب التنفيذى تم مناقشة إجراءات انتخابات رئاسة الاتحاد وعضوية المكتب التنفيذي واللجان المعاونة له (اللجنة الفنية، اللجنة الإعلامية، اللجنة العلمية) للدورة القادمة ( 2025-2028 ) حسب الشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.