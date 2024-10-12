المعارك الحربية في عيون السينما.. "موريس": لم تتناولها بالشكل المطلوب.. لطفي لبيب: شاركت في أكتوبر ولن أنسى استشهاد الأبطال

51 عامًا مرت على واحدة من أهم المعارك العسكرية في تاريخ مصر والعالم أجمع وهي حرب أكتوبر المجيد، التي قادته قواتنا المسلحة الباسلة.

وتُعد السينما المصرية مرآة للمجتمع التي تعكس قضاياه وتاريخه وأحداثه، حيث من يوم السادس من أكتوبر عام 1973 شهدت مصر العديد من الأحداث في تلك الحقبة الزمنية.

وكانت للسينما دور في إبراز تلك الفترة من الشجاعة والتضحيات التي أيدتها قواتنا المسلحة البارزة، فسعت في تقديم العديد من الأعمال ففتحت "البوابة نيوز" الملف، فهل السينما المصرية علي مدار تاريخها قدمت صورة الحرب وتوثيق الأحداث بالشكل المطلوب أم ينقصها شىء؟، فكانت الإجابة في السطور الآتية:

الممر

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وقدم رؤية شاملة لأحداث الحرب وتأثيرها على الجنود وأبرز الفيلم الجوانب الإنسانية للأحداث.

الفيلم بطولة أحمد عز، إياد نصار أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، إنعام سالوسة، هند صبري، شريف منير، من تأليف وإخراج شريف عرفه.

أغنية على الممر

يُعد هذا الفيلم من أوائل الأعمال السينمائية التي تناولت موضوع حرب أكتوبر حيث يدور قصة الفيلم حول مجموعة من الجنود المصريين الذين يتعرضون للاحتجاز في ممر خلال الحرب، ويتعطل جهاز الاتصال بين مجموعة من الجنود بممر بالصحراء وبين مركز القيادة، تنفذ المؤن والذخيرة تدريجيًا بعدما تصدوا لعدة هجمات بنجاح، يحاصرهم العدو، يقودهم الشاويش محمد المزارع.

بينما تختلف التركيبة النفسية والسلوكية لبقية الجنود ما بين المتفائل والشجاع والفنان والجبان، بطولة محمود مرسي، صلاح قابيل، أحمد مرعي، صلاح السعدني، مديحة كامل، هالة فاخر، فتحية علي، سيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج علي عبد الخالق.

الرصاصة لا تزال في جيبي

تدور قصة الفيلم حول (محمد) مجند بالجيش المصري الذي قام بتجسيده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي يعود من غزة بعد نكسة 1967، وخلال فترة إقامته في غزة لدى أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود، ويتعرف على أحد الأشخاص ولكنه يشك في ولائه لإسرائيل.

وبعد عودته إلى قريته، يتفاجأ بطلب (عباس) رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته وابنة عمه (فاطمة)، لكن عباس كانت لديه أهداف دنيئة ولكن محمد يحارب من أجلها، ويتفق مع والدها على الزواج.

ولكن تنشب حرب أكتوبر ويذهب ليحارب ويعود منتصراً محمولا على الأكتاف، والرصاصة مازالت في جيبه بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، عبد المنعم إبراهيم، سعيد صالح، صلاح السعدني، محيي إسماعيل من إخراج حسام الدين مصطفي.

الطريق إلى إيلات

ويعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت الحرب بشكل هام خلال فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة، تهاجم مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء (إيلات) الإسرائيلي الحربي و نجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين، هما: (بيت شيفع) و(بيت يام).

و اللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء، بطولة عزت العلايلي، سليمان عيد، صلاح ذو الفقار، مادلين طبر، نبيل الحلفاوي، مدحت مرسي، هشام عبد الله، شيرين وجدي، ناهد رشدي، عبد الله محمود، هاني كمال، ومن إخراج إنعام محمد علي.

كتيبة الإعدام

يدور الفيلم حول "فرج الأكتع" الذي يتواطأ مع العدو الإسرائيلي للتخلص من رجال المقاومة في السويس والذي تبدأ الأحداث في مدينة السويس، في يوم من أيام الصمود أثناء حصار السويس في أكتوبر 1973.

ويُتهم حسن عز الرجال الناجي الوحيد بخيانة المجموعة وسرقة النقود ويحكم عليه بالسجن، تبحث ابنة زعيم المقاومة عن قاتل أبيها، ويخرج حسن من السجن لينتقم، بطولة نور الشريف، معالي زايد، علا رامي، حسن حسين، عبد الله مشرف، شريف العربي، ممدوح عبد العليم إخراج عاطف الطيب.

أيام السادات

تناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدءًا من بداياته، مرورًا بحرب أكتوبر، وصولًا إلى حادثة اغتياله في المنصة وذلك على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، مني زكي، إسعاد يونس، إخراج محمد خان.

حائط البطولات

تدور أحداث الفيلم حول بطولات حرب أكتوبر، ويستعرض فترة حرب الاستنزاف والعمليات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي وحول علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضباط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ.

منهم المقدم جلال الذي يحاول اتمام الزواج من حبيبته رغم ظروف الحرب، و الشاويش مجاهد الذي يقسم على الانتقام من قتلة ابنه في مدرسة بحر البقر بطولة محمود ياسين، مصطفي شعبان، فاروق الفيشاوي، حنان ترك، خالد النبوي، حجاج عبد العظيم، أحمد بدير، خليل مرسي، غسان مطر، وأمل إبراهيم، إخراج محمد راضي.

أبناء الصمت

يتناول الفيلم حول إغراق المصريون المدمرة إيلات الإسرائيلية، خلال وصول حرب الاستنزاف مع إسرائيل إلى أشدها، وبينما يخوض مجدي حربه على الجبهة، تخوض خطيبته الصحفية حربًا شعواء ضد رئيس التحرير النفعي الذي تكتشف معدنه الحقيقي لاحقًا.

وفي نفس الوقت جن جنون العدو فضرب مدينة الزيتية بالسويس، وتبلغ حرب الاستنزاف ذروتها مع العدو الصهيوني، والجنود على حافة القناة، يهبطون خلف خطوط العدو في سيناء، وتكون ملحمة من ملاحم النضال في تاريخ الشعوب المكافحة، تستمر هذه العمليات مع هؤلاء الجنود الفدائيين إلى يوم العبور في 6 أكتوبر 1973 وتحطيم خط بارليف.

مجموعة من الجنود في تحركات مع قائدهم، يعطي القائد بعضهم إجازات مؤقتة، منهم مجدي الجندى، الذي يعود إلى القاهرة للقاء خطيبته نبيلة الصحفية صاحبة المبادئ، والتي تواجه رئيس التحرير النفعي، الذي لا يحس بمعاناة الشعب، تنتهي إجازة مجدي.

كما يعود صابر الصعيدي من إجازته، ويعرف ماهر أن زوجته حامل، تهاجر الزوجة إلى القناة، تبدو مدينة القاهرة منفصلة عما يحدث في الجبهة، تقوم نبيلة بعمل تحقيق صحفي عن حياة الليل التي يعيشها رئيس التحرير، وتعرف أنه كان شابًا مناضلاً.

لكنه قرر التخلي عن ذلك بعد أن صدم في حياته الخاصة، عندما تقوم الحرب، يدفع مجدى حياته، وتكتب نبيلة موضوعًا عن الشهداء، بعد أن تحقق النصر ويستشهد عوض ومحمود وسمير، بطولة ميرفت أمين، نور الشريف، محمود مرسي، مديحة كامل، إخراج محمد كامل.

الوفاء العظيم

يدور الفيلم حول حسين الذي يقتل سهى بعد أن تُفضل الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبنى رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات، ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل.

تنشب حرب أكتوبر، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة بطولة نجلاء فتحي ،محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري، عبد المنعم إبراهيم، إخراج حلمي رفلة.

حتى آخر العمر

يدور الفيلم حول رفض والد منى فكرة زواجها من الشاب أحمد، ويرغمها على الزواج من محمود الذي يكتشف فيما بعد حبها القديم ﻷحمد، ويقرر طلاقها إلا أن إصابته في حرب 6 أكتوبر بالشلل تدفع منى لعدم التخلي عنه.

خاصة بعد عودة أحد الزملاء من الخارج وقد شفى من إصابة شبيهة بإصابة محمود بطولة محمود عبد العزيز، نجوي إبراهيم، عمر خورشيد، حياة قنديل، إخراج أشرف فهمي.

من جانبها؛ قالت الناقدة ماجدة موريس، إن السينما المصرية علي مدار 51 عاماً لم تقدم بالشكل المطلوب وينقصها الكثير من التفاصيل والحكايات.

وأضافت "موريس"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": أن عدد الأفلام التي قدمت عن حرب أكتوبر 1973 عدد قليل للغاية حيث تكتفي بيوم النصر فقط وينتهي نهاية الفيلم بعد هذه اللحظة مباشرة.

وأكدت، أن "هذا بالطبع لا يكفي لأن هناك مرحلة هامة من التجهيزات قبل الحرب وأحداث في غاية الأهمية حدثت بعد يوم السادس من أكتوبر عن المعارك العسكرية ولم يتم النظر إليها.

وتابعت، بأنه على الرغم من حجم البطولات وما تم تقديمه خلال الحرب إلا أن السينما المصرية لم تتناول المعارك الحربية بالشكل الذي يليق بها؛ مطالبة صناع الفن بالنظر إلي حرب أكتوبر وذكرى الانتصار بعين الاهتمام، من قبل كل الجهات المسئولة، وضرورة وجود أعمال سينمائية لتوثيق تاريخنا، وإظهار أبطالنا، وتوثيق بطولات الجيش المصري العظيم، على مستوى عال يليق بحرب أكتوبر.

بينما قال الفنان الكبير لطفي لبيب، إن ذكرياته مع حرب النصر السادس من أكتوبر لا تعد ولا تحصي ولم تغب عن عينه لحظة واحدة.

وأضاف "لبيب"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": إنني لم أكن مواطنا عادياً، أو فنانا أشاهد الحرب من بعيد، بل كنت وقتذاك مجندا بالجيش المصري، وشاركت في الحرب، ضمن قوات الجيش الثالث الميداني.

وأكد، أن 6 أكتوبر هو النصر الساحق لمصر، وقال: "قمت بكتابة قصة باسم "الكتيبة 26"، بعد انتهاء حرب أكتوبر، والسيناريو جاهز من وقتها، ويدور حول قصة حقيقية بالكامل، لعبور الجيش المصري للقناة، وتحقيق النصر، واستشهاد الأبطال، وكل شيء عشته لحظة بلحظة.