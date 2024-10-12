التهامي يحيي ليلة في حب الرسول بحضور وزير الأوقاف والشيخ أحمد عمر هاشم|فيديو

أحيا المنشد الديني محمود التهامي حفلاً كبيراً بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف في إحدى مناطق التجمع الخامس، تحت رعاية المستشار محمد سليم، وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة من نجوم المجتمع ورجال الدين.

شهد الحفل حضور شخصيات مرموقة من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور أحمد عمر هاشم، الدكتور محمود الضويني وكيل شيخ الأزهر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الصحفي مصطفى بكري وغيرهم الكثير .