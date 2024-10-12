ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

التهامي يحيي ليلة في حب الرسول بحضور وزير الأوقاف والشيخ أحمد عمر هاشم|فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحيا المنشد الديني محمود التهامي حفلاً كبيراً بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف في إحدى مناطق التجمع الخامس، تحت رعاية المستشار محمد سليم، وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة من نجوم المجتمع ورجال الدين.

شهد الحفل حضور شخصيات مرموقة من بينهم  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب السابق،  الدكتور أحمد عمر هاشم، الدكتور محمود الضويني وكيل شيخ الأزهر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الصحفي مصطفى بكري وغيرهم الكثير .

محمود التهامي الدكتور أسامة الأزهرى وزير الاوقاف