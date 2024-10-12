محطة قطارات الصعيد| بوابة سفر حضارية.. وإشادات المصريين تبهج مواقع التواصل الاجتماعي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم محطة قطارات صعيد مصر – محطة بشتيل- والتي تُعد بوابة حضارية مهمة لعبور المسافرين من وإلى الصعيد، حيث تم تصميم المحطة على الطراز المتحف المصري القديم، بمواصفات عالمية ، لتصبح من أعظم محطات نقل الركاب بالقطارات في الشرق الأوسط.

و هنأ الرئيس، الشعب المصري بالمحطة الجديدة، وقال إن ما نشهده اليوم هو ثمار جهود الدولة ووزارة النقل لإصلاح قطاع أهمل على مدار عشرات السنوات الماضية وهو قطاع النقل.

وأكد الرئيس السيسي، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فالدولة لا تتوقف عن العمل، مضيفًا أن مبادرة تحيا مصر ستظل مستمرة في قرى مصر.

إشادات المواطنين بالإنجاز الجديد

من جانبه أشاد أحمد محمود، بمجهودات الدولة المصرية المقدمة للصعيد بعد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر الجديدة في بشتيل، قائلًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " النهاردة الدولة عملت استريتش للتنمية علي كل المحافظات وبالتالى عملت نوع من الهجرة العكسية من القاهرة للمحافظات الأصلية، وبقي اللى عايز يتعالج بيتعالج في محافظته واللى عايز يتعلم بيتعلم في محافظته، وخففنا عنك خنقة ضيافتنا..علشان كده إيدك معانا نضغط أكتر علشان التنمية توصل لكل ركن في الصعيد علشان إنت تستفيد واحنا نستفيد".

فيما أعرب محمد يسري، عن تقديره لمميزات محطة قطارات صعيد مصر، وكيفية إنشاؤها على غرار المحطات العالمية، قائلًا : " دي مش هتبقي محطه قطار أقسم بالله..دا أنت كأنك داخل مول مصر أو مول العرب..دي أفخم من أفخم مطار أوروبي".

وأشاد حازم خاطر، بالتطورات والتنمية الجديدة في ملف النقل قائلًا: “ تعتبر خطوة ضخمة في تطوير البنية التحتية في مصر.. المحطة الجديدة تم تصميمها بأحدث المعايير لتقديم خدمة متميزة وراحة كاملة للمسافرين."

مميزات المحطة الجديدة

تقع محطة قطارات صعيد مصر الجديدة في محافظة الجيزة، في بشتيل، وهي منطقة وسطية بين محطة رمسيس، ومحطة الجيزة للقطارات.

كما تقع المحطة الجديدة بجوار 4 محاور رئيسية للطرق، مما يسهل عمليات الانتقال داخل القاهرة الكبري للمواطنين وهي محاور الفريق كمال عامر، محور أحمد عرابي، محور 26 يوليو، شارع السودان، وشارع المطار.

وتبلغ إجمالي مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فداناً، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

تساهم محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل- في تخفيف الضغط على محطة رمسيس، كما تحتوي غرفة المراقبة المركزية في المحطة على 1200 كاميرا، مما يعزز من مستوى الأمان.

وتحتوي المحطة على جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، ومسجد يسع 500 مصل، ومحطة للحافلات تسع 50 أتوبيسا.

كما ستشمل المنطقة بجوار المحطة الجديدة منطقة استثمارية بجوار المحطة تضم 20 برجًا سكنيًا وتجاريًا وطبيًا، مما يسهم في زيادة الدخل القومي لمصر.

تطوير شامل لسكة حديد مصر

وحول تطور شبكة السكة الحديد في مصر، أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة أن حجم شبكة القطارات بلغ علي مستوى الجمهورية 10 آلاف كيلو متر بعد تطويرها، وأن شبكة قطارات مصر تخدم مليون راكب يوميًا.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، أن شبكة قطارات مصر تستهدف خدمة مليوني راكب يوميًا، بعد أن كانت طاقة نقل الركاب 700 ألف خلال عام 2014، مؤكداً أنه تم تطوير أكثر من 200 محطة قطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن طاقة نقل البضائع بلغت 4.5 مليون طن سنويا في 2014، ووصلت إلى 8 ملايين طن في 2024 ، مشيرا إلى أنه تم تأهيل إضافة 582 عربة نقل بضائع جديدة وتأهيل 5000 عربة كانت موجودة بالفعل.

وأكد وزير النقل والصناعة أنه تم إضافة 210 جرارات جديدة بواقع 2.7 مليون دولار، تم التعاقد عليهم في 2021، وأن تكلفة الجرار الواحد الآن تتخطى 4 ملايين دولار .

كما تم إضافة 977 عربة جديدة للقطار الروسي المجري، وتم التعاقد على 6 قطارات تالجو إسبانية فاخرة، و7 قطارات نوم فاخرة جديدة.

