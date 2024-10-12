حزب المؤتمر: تطوير البنية التحتية للنقل يتماشى مع رؤية مصر 2030

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة قطارات بشتيل الجديدة نقلة نوعية في مجال النقل والبنية التحتية، كما أنها تعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لتطوير القطاعات الحيوية بما يخدم التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا المشروع الضخم يمثل تحولا نوعيا في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين، ويؤكد على التزام الدولة بتقديم حلول متكاملة لتيسير حركة التنقل والربط بين المدن ، لافتا إلى أن محطة قطارات بشتيل ليست مجرد إضافة لشبكة السكك الحديدية، بل هي علامة فارقة في جهود الدولة لربط القاهرة الكبرى بمحافظات الصعيد، مما يسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس وتقليل الزحام المروري داخل العاصمة وهذا الربط سيتيح نقل الأفراد والبضائع بسهولة وكفاءة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخفض من زمن التنقل بين المحافظات، وهو ما يعد استجابة عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن هذا المشروع يعكس حرص الدولة على تبني رؤى مستقبلية متقدمة تشمل كافة قطاعات التنمية، حيث يأتي افتتاح محطة بشتيل كجزء من سلسلة مشروعات كبرى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتحقيق طفرة نوعية في وسائل النقل والمواصلات و هذا التطور سيعزز من جاذبية الاستثمار في المناطق المحيطة بالمحطة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء من خلال فرص العمل المباشرة أو غير المباشرة، مما سيؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

وأكد فرحات أن تطوير البنية التحتية للنقل يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن محطة بشتيل الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق تلك الرؤية، من خلال تعزيز كفاءة النقل وخفض الانبعاثات وتقليل التكلفة الزمنية والاقتصادية لحركة الأفراد والبضائع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه المحطة ستعمل على تحسين جودة حياة المواطنين، ليس فقط من خلال توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة، بل أيضا من خلال تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي بفضل تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس نجاح رؤية القيادة السياسية في تنفيذ مشروعات قومية تعزز من قدرات الدولة وتخدم المجتمع بكل فئاته.

