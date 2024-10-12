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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الإيطالية: لا صحة لتعرض قاعدة تابعة لنا ضمن يونيفيل لهجوم إسرائيلي جديد

جويدو كروسيتو
جويدو كروسيتو
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نفي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو صحة ما يتردد عن وقوع هجوم جديد على قاعدة إيطالية تابعة لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان.
وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية  في بيان أصدرته، اليوم السبت أنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن هجوم ثالث على قواعد اليونيفيل الإيطالية.. والفحوصات الميدانية أكدت عدم وقوع أي هجوم آخر"، لافتة إلى أنه يجرى حاليا ترميم المباني المتضررة سابقا بالتنسيق الكامل والاتفاق بين وحدات اليونيفيل الإيطالية والقوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها تفاديا لنشر أخبار لا أساس لها من الصحة من شأنها أن تثير القلق.
وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد استدعت، مؤخرا، السفير الإسرائيلي في روما للاحتجاج بشدة على تعرض قوات الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان (يونيفيل) وتمركز القوات الإيطالية لإطلاق نار.

هجوم جديد قوات الأمم المتحدة يونيفيل جنوب لبنان