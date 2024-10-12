السيسى: تجاوز أزمة الدولار يبدأ بتصنيع المنتجات محليًا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج منذ عام 2014 حتى 2023، مؤكدًا أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار، يجب علينا تصنيع نسبة كبيرة من هذه المنتجات داخل مصر.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل: "هذا الأمر ليس سهلاً، لكن سندعم الحكومة وسنقدم كل الدعم اللازم لتصنيع هذه المنتجات أو جزء منها داخل البلاد".

وأردف: "أنا أشير إلى أمور عندما تسمعونها ستتعجبون، نحن نستورد عطورًا ومنتجات مشابهة، ولا نتمكن من تصنيعها، أو حتى إنشاء مصانع لإنتاج الشوكولاتة".

وتابع: "أي شيء يحتاجه الناس، يجب أن نعمل على تصنيعه بأنفسنا، ويجب أن نستمر في افتتاح مشروعاتنا خلال الفترة المقبلة".