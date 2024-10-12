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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف داري يقود خط دفاع الأهلي في السوبر المصري

أشرف داري لاعب الأهلي
أشرف داري لاعب الأهلي
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اقترب المغربي أشرف داري من المشاركة أساسيا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السوبر المصري والتي تقام في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول الاعتماد على أشرف داري في مباراة السوبر المصري أمام سيراميكا في نصف نهائي البطولة..
ونال “داري” اعجاب المدير الفني للأهلي خلال الفترة الأخيرة وتقرر أن يقود خط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم الذي يعاني من غصابة بالإضافة لتراجع مستواه في الفتر الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري مع الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي السوبر المصري يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري. 

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

من المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

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