مطران الغربية للروم الأرثوذكس: الكنيسة لا تعتمد على صلاح كهنتها بل على نعمة الله

أكد الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر على أن الكنيسة لا تعتمد على صلاح كهنتها، بل على نعمة الله، موضحاً أن الكنيسة ليست مؤسسة بشرية حيث يعتمد كل شيء على جودة عملِ خدامها، جاء ذلك ضمن بيان نشر له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأنبا نيقولا خلال بيانه: من نحن الأساقفة والكهنة؟ إننا خدام، مُعاوِنو الله، ونقوم بعملِ الله. "أَنَا غَرَسْتُ وَأَبُلُّوسُ سَقَى، لكِنَّ اللهَ كَانَ يُنْمِي" (1 كو 6:3).

وتابع، لسنا نحن البشر من نقوم بعمل الله، بل هو [الله]. نحن البشر بسطاء، ضعفاء، لا قيمة لنا، وقد أُعطينا دعوة محددة: لقد عيَّننا الرب لنخدم في الكنيسة؛ لنتقبَّل اعترافات الناس، لنعظ بكلمة الله، لنقيم الأسرار المقدسة. هذا يعني أننا مجرد خدامٍ متواضعين للكنيسة، والله يقوم بكل شيء، يجب أن نعرف هذا ولا نقاومه، لأن مقاومتنا هي طفولية روحي.

واختتم قائلاً: إن الله يعمل في حياة الكنيسة، ويجب أن نشعر بأننا أبناء كنيسة المسيح، وليس أبناء أناس محددين، حتى لو لم نكن نستطيع الاستغناء عنهم، مثل آبائنا الروحيين ومرشدينا وآبائنا المُعرِّفين الذين يقووننا ونتلقى منهم منفعة روحية.