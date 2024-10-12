ماجدة موريس: السينما لم تتناول المعارك العسكرية بالشكل المطلوب

قالت الناقدة ماجدة موريس، إن السينما المصرية علي مدار 51 عاماً لم تقدم بالشكل المطلوب وينقصها الكثير من التفاصيل والحكايات.

وأضافت "موريس"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أن عدد الأفلام التي قدمت عن حرب أكتوبر 1973 عدد قليل للغاية حيث تكتفي بيوم النصر فقط وينتهي نهاية الفيلم بعد هذه الحظة مباشرة.

وأكدت، أن "هذا بالطبع لا يكفي لأن هناك مرحلة هامة من التجهيزات قبل الحرب وأحداث في غاية الأهمية حدثت بعد يوم السادس من أكتوبر عن المعارك العسكرية ولم يتم النظر إليها.

وأوضحت أنه على الرغم من حجم البطولات وما تم تقديمه خلال الحرب إلا أن السينما المصرية لم تتناول المعارك الحربية بالشكل الذي يليق بها؛ مطالبة صناع الفن بالنظر إلي حرب أكتوبر وذكرى الانتصار بعين الاهتمام، من قبل كل الجهات المسئولة، وضرورة وجود أعمال سينمائية لتوثيق تاريخنا، وإظهار أبطالنا، وتوثيق بطولات الجيش المصري العظيم، على مستوى عال يليق بحرب أكتوبر.