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السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى

نقيب المحامين
نقيب المحامين
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أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:
قرار

ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة 
ــ ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق
أو مستندات تؤيد طلباتهم .

لذلك 
تقرر الآتى :ـ 
أولاً : يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن . 
ثانياً : يتم سداد الرسم المقرر  بإيصال السداد من الخزينة .
ثالثاً : تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها .
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.

نقابة المحامين طلبات نقل القيد علي دواير اخري