طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدد من القرى والبلدات اللبنانية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات على عدد من القرى والبلدات اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على محلة زاروت بين برجا والجية، مستهدفا شقة سكنية.

وفي النبطية، شن الطيران الإسرائيلي غارتين الأولى استهدفت حي كسار الزعتر، والثانية على بلدة كفرملكي في منطقة إقليم التفاح.

وفي قضاء صور، شن طيران الاحتلال غارة على بلدة قانا ما أسفر عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى غارة استهدفت منزلا في بلدة الحلوسية، وأخرى على بلدة البرج الشمالي.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المعيصرة في قضاء كسروان غرب وسط لبنان.