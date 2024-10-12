مشطا تشهد حملة نظافة مكبرة بتوجيهات محافظ سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لقرية مشطا التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، حملة نظافة مكبرة شملت رفع مخلفات القمامة من طريق أسيوط سوهاج الزراعي وطريق أسيوط سوهاج بين الترعتين، وذلك في إطار حرص محافظة سوهاج على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت هذه الحملة برئاسة المهندس أحمد حسن سنجر رئيس مركز ومدينة طما، ورمضان نوير رئيس مجلس قروي مشطا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

تهدف الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، والحفاظ على البيئة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

شهدت الحملة مشاركة واسعة من الأهالي والعاملين بالوحدة المحلية، مما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة.

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