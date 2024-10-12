سمية الخشاب عن ظهورها بوزن زائد: " المصورين بيصوروني من قريب ده أنا قمر"

علقت النجمة سمية الخشاب علي ما تم تداوله الايام الماضية أثناء ظهورها في حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي بأن وزنها زائد قائلة بالمعني الدارج: " أنا ولا تخنانه ولاحاجه هما كانوا بيصوروني من قريب مقربين التليفونات وبيصوروا بطريقه عجيبه جدا".

وأوضحت الخشاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنها ذهبت للفرح لمساندة صديقها الفنان علاء مرسي في حفل زفاف ابنته.

ومازحت "الخشاب" جمهورها قائلة :خلاص بقي ده كلام قديم والفرح عدي خلينا نشوف الجديد.

الجدير بالذكر أن النجمة سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ ب100 راجل” ويدور في إطار إجتماعي تشويقي بطولة سمية الخشاب محمود عبد المغني هالة فاخر ومجموعة من النجوم إخراج إبرام نشأت.