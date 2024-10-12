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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب عن ظهورها بوزن زائد: " المصورين بيصوروني من قريب ده أنا قمر"

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
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علقت النجمة سمية الخشاب علي ما تم تداوله الايام الماضية أثناء ظهورها في حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي بأن وزنها زائد قائلة بالمعني الدارج: " أنا ولا تخنانه ولاحاجه هما كانوا بيصوروني من قريب مقربين التليفونات وبيصوروا بطريقه عجيبه جدا".

وأوضحت  الخشاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنها ذهبت للفرح لمساندة صديقها الفنان علاء مرسي في حفل زفاف ابنته.

ومازحت "الخشاب" جمهورها قائلة :خلاص بقي ده كلام قديم والفرح عدي خلينا نشوف الجديد.

الجدير بالذكر أن النجمة سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ ب100 راجل” ويدور في إطار إجتماعي تشويقي بطولة سمية الخشاب محمود عبد المغني هالة فاخر ومجموعة من النجوم إخراج إبرام نشأت.

صورة سمية الخشاب في فرح بنت الفنان علاء مرسي 
سمية الخشاب بوزن زائد البوابة نيوز فرج ابنه علاء مرسي