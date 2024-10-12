أوقاف سوهاج تُشارك في ورشة عمل حول تطوير مهارات المتابعة والتقييم للدعاة

شارك الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، في ورشة عمل بعنوان "تطوير مهارات المتابعة والتقييم للدعاة في ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة"، التي تنظمها وزارة الأوقاف.

حضر الورشة نخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والقس أنطونيوس صبحي رئيس أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والمستشارة سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة الدعاة في مجال التوعية المجتمعية وتنمية الأسرة، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع متماسك وقيم، كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتناولت الورشة العديد من المحاور الهامة، منها: أحدث الأساليب في التوعية المجتمعية، وكيفية بناء خطط تقييم فعالة للبرامج الدعوية، ودور الدعاة في تعزيز قيم التسامح والتعايش، وأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير أداء العاملين بها، وتسخير جهودهم لخدمة المجتمع.

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