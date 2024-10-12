اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. سبب زيادة إصابة الشباب في سن مبكر

يحتفل العالم في 12 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى لالتهاب المفاصل، ويظن الكثيرون أن ألم المفاصل هو مرض خاص بكبار السن فقط ، لكن أصبح الكثير من الشباب يشكون من انتشار أعراض التهاب المفاصل بصورة مخيفة بين الشباب، وفقا للخبراء، فإن هذا الارتفاع ليس مثيرا للخوف أو القلق ، بل لابد من أهمية الوعي والتدخل المبكر وتغييرات نمط الحياة الروتيني للسيطرة على هذه الوضع المؤلم وتجنبه ، وذلك بحسب موقع "تايمز ناو".

وعلى الرغم من أنك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل مع تقدمك في السن، لأن غضاريف المفاصل تتآكل علي فترات مع تقدم العمر ، فإن ملايين الأطفال والشباب يصابون أيضا بنفس الأعراض.

الشباب عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل

ويرجح الأطباء أن أغلب أسباب آلام المفاصل والالتهابات تحت سن الأربعين يرجع إلى نمط الحياة والروتين اليومي بدون تغيير والنظام الغذائي.

تشمل الأسباب الرئيسية عدم ممارسة الرياضة باستمرار ، وتناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم و السكريات والدهون المشبعة، والتدخين، والسمنة.

وأكد الخبراء إن زيادة الوزن تزيد فقط من الضغط على المفاصل ، وخاصة الركبتين والوركين التي هي المفاصل الحاملة للوزن مما يؤدي إلي تآكلها بصورة أسرع وإحداث التهاب المفاصل في سن مبكرة.

لا يستوعب أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام تأثير التدريبات عالية الكثافة، حيث يتدرب الشباب كثيرا مع عدم وجود فترة تعافي كافية ويؤدي هذا إلى إصابة المفصل - وإذا أهمل فإنه يؤدي إلى تطور التهاب المفاصل بعد الصدمة لدى الشباب.

يؤثر التهاب المفاصل على حياة المرضى الشباب

وفقا للدراسات، يمكن أن يؤدي هشاشة العظام المبكرة إلى تدمير حياة الشاب وففد حركته ، مما يؤثر على قدرته على القيام بعمله أو أداء تمرينه المفضل.

سيظل كبار السن متأثرين بنفس الطريقة، ولكن قد يكون لديهم حياة أقل نشاطا وأقل حرصا على التمارين المكثفة أو الرياضات

عن صحتهم البدنية، يؤثر التهاب المفاصل على الشباب عقليا. يمكن أن يمنعهم الضغط "للتأقلم" وأن يكونوا مثل أي شخص آخر من الحصول على نفس الحياة الاجتماعية مثل الآخرين ، مما يجعلهم يشعرون بالتوتر والقلق والاكتئاب والاستبعاد.

قد يؤثر ألم المفاصل لدى الشباب على التعليم. إذا كان هناك ضرورة للخروج لحضور المواعيد أو إجراء العمليات الجراحية أو التعامل مع الألم، فقد يكونون في وضع غير لائق عندما يتعلق الموضوع باجتياز الامتحانات والدرجات.

كما أن مجرد المشي إلى المدرسة أو الجلوس لفترات طويلة من الوقت قد يكون وضع صعب للغاية .

يمكنك تشخيص التهاب المفاصل في وقت مبكر

وفقا للأطباء، بالرغم من عدم وجود علاج مباشر لالتهاب المفاصل، فإن إدارة وعلاج الأعراض بنجاح يمكن أن تساعدك على حياة طبيعية وبعيدة عن الألم ، يجب عليك:

-لا تتعامل مع آلام المفاصل والتورم بإهمال

-احصل على فحص جسدي للمفاصل لتقييم الألم والتورم والالتهاب والحركة

-احصل على فحوصات الدم للتأكد من عدم الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو حالات أخرى بما في ذلك النقرس

-يمكن لطبيبك أن يصف الأشعة السينية لتقييم فقدان الغضروف أو النتوءات العظمية

-يوفر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي التفصيلي صورة مفصلة للجزء الداخلي من المفصل، بما في ذلك الأنسجة الرخوة.

طرق الوقاية من التهاب المفاصل في سن مبكرة

تحدث بعض أشكال التهاب المفاصل بشكل طبيعي أو بسبب ظروف صحية لا يمكنك تغييرها، لذا لا توجد دائما طريقة للوقاية منها. ومع ذلك، يمكنك تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة من خلال:

-تجنب التدخين ومنتجات التبغ

-اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الطازجة والكاملة وتجنب الوجبات المصنعة والوجبات السريعة

-ممارسة التمارين الرياضية منخفضة التأثير بانتظام وأقلها المشي بانتظام .

-ارتدي باستمرار معدات الحماية المناسبة لأي نشاط قد يؤدي إلى إتلاف مفاصلك.