وكيل زراعة البحيرة في حوار لـ "البوابة نيوز": "البحيرة" سلة غذاء المصريين ونعمل على تذليل العقبات أمام الفلاحين.. والمحاصيل الشتوية مبشرة

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أن محافظة البحيرة تعد من أبرز المحافظات الزراعية ذات الأهمية الكبيرة على مستوى الجمهورية، ونعمل على تذليل العقبات التي تعترض سبيل المزارعين وتحد من إنتاجيتهم.

وقال وكيل الوزارة: إن محافظة البحيرة هي سلة غذاء المصريين نظرًا لإنتاجها أكثر من 60% من الحاصلات الزراعية، ونستعرض معكم خلال السطور التالية الحوار مع الدكتور حسني عزام وكيل وزارة الزراعة لمعرفة أوضاع المزارعين وكافة التفاصيل عن القطاع الزراعي بالمحافظة.

تعد محافظة البحيرة من بين أكبر المحافظات الزراعية في مصر، ما هو دور الزراعة في هذه المنطقة؟

قال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة،:" تسهم محافظة البحيرة بنحو 60% من الناتج المحلي للحاصلات الزراعية علي مستوي الجمهورية، وتسهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي، نحن نعمل في مديرية الزراعة بالمحافظة جاهدين على استغلال المساحات الزراعية لتقديم منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية والعالمية".

كيف تسهم الجمعيات الزراعية في دعم الزراعة وتطويرها؟

وأكد الدكتور حسني عطية عزام، علي دور الجمعيات الزراعية، الحيوي في خدمة الفلاح البحراوي، حيث يتم توزيع الأسمدة والتقاوي الزراعية بشكل عادل في الجمعيات الزراعية، قائلًا:" تعتبر الجمعيات الزراعية شريكاً أساسياً في تعزيز الزراعة المستدامة وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة للمواطنين".

كيف يمكن تحقيق التنسيق بين الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي؟

وكما أكد الدكتور حسني عطية عزام، علي التنسيق بين الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي لضمان استغلال الأراضي الزراعية بكفاءة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الالتزام بقوانين الزراعة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية".

ما هي الخطوات المستقبلية لدعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في محافظة البحيرة؟

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، :" نحن ملتزمون بمواصلة الجهود لتعزيز الزراعة المستدامة وتوفير الموارد اللازمة للمزارعين، والعمل على توسيع دائرة التوزيع وتحسين البنية التحتية الزراعية لضمان استمرارية التنمية الزراعية في محافظتنا".

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتطهير المساقي والمصارف في محافظة البحيرة؟

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن تطهير المساقي والمصارف يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة الزراعة وتجنب التأثيرات السلبية للأمطار الغزيرة والسيول المحتملة، متابعًا:" نحن نعمل بجدية على تعزيز هذه العمليات في المناطق التي تعاني من نسب منخفضة، حيث يتم التنسيق بين الإدارات المختلفة والجمعيات التعاونية وأيضا هندسة الري والصرف بالإدارات الزراعية لضمان تنفيذ الخطط بفعالية وتحقيق النتائج المرجوة".

ما هي الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة تحديات الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة؟

وأعلن الدكتور حسني عطية عزام، عن نفيذ خطة عاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة، من خلال التحرك السريع من خلال تجهيز المعدات لتطهير الترع والمصارف والمساقي بدائرة المحافظة.

ما هو عدد المساحة المستهدف زراعتها من محصول القمح في محافظة البحيرة هذا العام؟

أفاد حسني عطية عزام، أن المستهدف لزراعة محصول القمح في محافظة البحيرة هذا العام يصل إلى 262719 فدان، مؤكدًا أن المديرية تستعد لموسم القمح هذه العام بخطة غير مسبوقة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، حيث يتم تكثيف المتابعة الميدانية والتواجد الفعال مع المزارعين لضمان استخدام التقاوي الجيدة المعتمدة وفقًا للسياسة الصنفية المحددة من الوزارة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول القمح في موسم الحصاد"

ما هي الأسعار الاسترشادية للقمح هذا العام وما تأثيرها على المزارعين؟

وقال وكيل وزارة الزراعة، أن الحكومة حددت الأسعار الاسترشادية للقمح هذا العام على النحو التالي: 2200 جنيه للإردب جودة 23.5%، 2150 جنيه للإردب جودة 23%، و2100 جنيه للإردب جودة 22%، حيث يهدف ذلك إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحصول وتحقيق مصلحتهم بشكل إيجابي.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتوعية المزارعين بأهمية الزراعة المستدامة والتقاوي المعتمدة؟

أوضح الدكتور حسني عطية عزام، إنه يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتواجد الميداني من المهندسين بالإرشاد الزراعي، لتوضيح المفاهيم والتقنيات الحديثة في الزراعة واستخدام التقاوي المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية.

كان هناك دورة تمت لمسئولي التابلت بالجمعيات الزراعية، ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة؟

وأشار حسني عطية عزام، إلي إنه م خلال هذه الدورة تحديث ماكينات صرف الأسمدة وتحديث أجهزة التابلت، بالإضافة إلى إدخال الرصيد الافتتاحي للموسم الشتوي، سيتم الآن إدراج الرصيد المتبقي من الموسم الصيفي على ماكينات صرف السماد لكل جمعية، وسيتم الصرف فقط من خلال كارت الفلاح بعد رفع الحصر الزراعي للموسم الشتوي.

كيف تقيمون إنتاجية المحاصيل الصيفية هذا الموسم؟

أكد عزام، أن المحاصيل الصيفية هذا الموسم تبدو بخير ومبشرة بالخير حتى الآن، خاصة محصولي الأرز والقطن، نتطلع إلى أن يكون الموسم الصيفي مماثلًا ونأمل في إنتاج وفير لمحصول القمح بعد توفير جميع الأصناف المعتمدة والمتوفرة في مخازن الإرشاد الزراعي.

ما هو الوضع الحالي للأسمدة في مخازن الجمعيات الزراعية؟

وقال حسني عطية عزام، أن الرصيد الحالي من الأسمدة في مخازن الجمعيات الزراعية يشمل 1586.85 طن من اليوريا و 285.20 طن من النترات، حيث تم توزيع كميات كبيرة من الأسمدة من بداية الموسم حتى نهايته الصيفي، ونسعى لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للمزارعين بكل دقة.

ما هي الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها لضمان استمرارية تحسين التكنولوجيا الزراعية وتوفير الأسمدة؟

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، علي تواصل العمل على تحديث التكنولوجيا الزراعية وضمان توفير الأسمدة اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، حيث نحرص على تحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي وتوفير البيئة الملائمة لنجاح المزارعين.

حدثنا عن موسم حصاد محصول الأرز هذا العام في محافظة البحيرة؟

قال وكيل وزارة الزراعة، إنه تم حصاد مساحة تقدر بـ137761 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام، ما يمثل نسبة 73.9%، تم أيضًا جمع كمية كبيرة من قش الأرز بلغت 275522 طن، وتم تنفيذ أعمال كومات الأسمدة وعلف اليوريا بكميات كبيرة لدعم الإنتاجية الزراعية."

هل يمكنكم تسليط الضوء على تقدم عملية جنى محصول القطن في المحافظة؟

وأعلن وكيل وزارة الزراعة، عن تفتيح 1417 فدان من مساحة زراعية للقطن، مع نسبة تفتيح تبلغ 47.79%.

هل هناك تحديات محددة واجهت عملية حصاد الأرز وجنى القطن هذا العام؟

واعلن وكيل وزارة الزراعة، عن عدم ظهورأي مشاكل ملحوظة تؤثر سلبًا على عمليات حصاد الأرز أو جنى القطن هذا العام.