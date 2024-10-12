حفل للموسيقار هشام نزيه بمهرجان الجونة السينمائي

يقدم مهرجان الجونة السينمائي لجمهور وضيوف دورته السابعة، تجربة موسيقية غير مسبوقة، عبر مجموعة من أهم قصص السينما المصرية بالسنوات الأخيرة، تُحكى من خلال ألحان الموسيقار هشام نزيه المرشح لجائزة الإيمي، والذي يشارك أيضاً بالعزف لأول مرة، في حدث كشف المهرجان عن إقامته يوم 27 أكتوبر.

يستدعي نزيه بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو أحمد فرجموسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي،

وقال نزيه: "عندما يتعلق الأمر بالموسيقى، فإن الوقت دائماً مناسب"، مؤكداً أنه "يخطط لأن يحدث بعض الضجة في هذا الشهر"، قائلاً: "أراكم في الجونة".

وتعليقاً على الحدث، قال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والمؤسس المشارك: "نسعد باحتفائنا اليوم بالموسيقار المبدع هشام نزيه، الذي أسهم بشكل كبير في إثراء الساحة الفنية المصرية بموسيقاه الرائعة. ونثق في أن حفله المقرر في البلازا خلال المهرجان لموسيقى أفلامه سيكون مميزاً، وسيمثل تجسيدًا لرؤيته الفنية الفريدة، التي تتناغم فيها الألحان مع اللحظات السينمائية الخالدة".

وأضاف منسي أن "موسيقى نزيه ليست مجرد نغمات، بل هي تجارب عاطفية تأخذنا في رحلات داخل عوالم الأفلام، فتجعلنا نشعر بكل مشهد وكأنه جزء من حياتنا".

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحاً لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالمياً، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديراً لتميز مسيرته.