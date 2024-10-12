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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير: الخط الثالث للمترو أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنه يعتبر أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية لعام 2022.

وأشار "الوزير" خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه تم الانتهاء من الخط الثالث بالكامل، الذي يمتد على طول 41.2 كم ويضم 34 محطة و80 قطارًا و3 ورش. 

كما أوضح أنه يتم نقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا عبر هذا الخط.

واستعرض الوزير نماذج من محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، مثل محطة ناصر ومحطة ماسبيرو ومحطة صفاء حجازي ومحطة الكيت كات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم داخل القطار.

الفريق مهندس كامل الوزير الخط الثالث لمترو الانفاق افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل