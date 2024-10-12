كامل الوزير: الخط الثالث للمترو أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنه يعتبر أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية لعام 2022.

وأشار "الوزير" خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه تم الانتهاء من الخط الثالث بالكامل، الذي يمتد على طول 41.2 كم ويضم 34 محطة و80 قطارًا و3 ورش.

كما أوضح أنه يتم نقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا عبر هذا الخط.

واستعرض الوزير نماذج من محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، مثل محطة ناصر ومحطة ماسبيرو ومحطة صفاء حجازي ومحطة الكيت كات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم داخل القطار.