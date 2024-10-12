إقبال كثيف من مواطني أوسيم بالجيزة على مبادرة حياة كريمة

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في الجيزة، إن مؤسسة حياة كريمة تستأنف مبادرتها لتوفير بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة ومنافسة للأسواق الخارجية.

وأضاف «إيهاب»، خلال مراسلته لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة توفر اللحوم الطازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو جرام، واللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات، واللحوم المستوردة بسعر 158 جينها.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز»، أن منافذ البيع بأوسيم بمحافظة الجيزة شهدت إقبالا كثيفا للمواطنين، موضحا أن المبادرة تنتشر في عدة مراكز في المحافظة، لافتا إلى أن المواطنين يسألون عن أماكن تواجد السيارات خلال الأيام المقبلة لكي يستطيعوا الشراء منها.

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير يأتي نتيجة لما تتميز به هذه السلع من أسعار منخفضة، وجودة المنتج، وهو ما يشهد به المواطنون في كل مكان، وتنوع اللحوم بين طازجة ومجمدة ومستوردة.

ولفت إلى أن المبادرة تجوب المحافظات لإعانة المواطنين وتخفيف العبء عليهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الخارجية، مواصلا: «تستمر هذه المبادرة وتصل إلى أسبوعها الثالث، للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين في جميع المحافظات».