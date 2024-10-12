الرئيس السيسي: السادات هزم كل خصومه وعلينا تحمل المرحلة الحالية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد هزم جميع خصومه، حتى بعد رحيله.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتحمل الكثير في الفترة الحالية، مؤكدًا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة بقرار حازم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والمعروفة باسم محطة قطارات بشتيل الجديدة، وتقدم "بوابة الأهرام" لمتابعيها بثًا مباشرًا لوقائع الافتتاح.

جاء ذلك بحضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء المصريين وعدد من قيادات الدولة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

تم تصميم محطة مصرية بمواصفات عالمية، لتكون واحدة من أعظم المحطات الذكية على مستوى الشرق الأوسط، وفى الوقت نفسه، مصممة على طراز متحف مصري قديم، وهو رسالة قوية مضمونها الحفاظ على التاريخ واستعادة أمجاد القدماء المصريين.