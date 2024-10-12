الإنفاق على النقل كان ضروريا.. رسائل قوية من السيسي خلال افتتاح محطة بشتيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت افتتاح محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل – حيث يبلغ إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- لم نتوقف أبدا عن العمل في ظل الظروف الحالية

- مستمرون في العمل لتطوير الريف المصري

- الإنفاق الكبير في قطاع النقل كان ضروريا

- هناك ثوابت في إدارة عملنا في كافة الأصعدة

- تكدس السكان في بقعة صغيرة ونقص الخدمات استدعي عمليات تطوير وإنفاق كبير في قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال.

- كل فترة يتم التأكيد على أن الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود.

- سعينا من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها

- نبنى من أجل توفير مستقبل أفضل

- أدعو المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التى يتم استيرادها والعمل على توطينها

- هناك العديد من فرص العمل العديدة

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو