رياضة سوهاج: جلسة توعوية لمناقشة قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي بطما

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج (إدارة تمكين الشباب) جلسة توعوية مكثفة لمناقشة قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) بمركز شباب مدينة طما.

تأتي هذه الجلسة ضمن أنشطة أندية السكان التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا حساسة مثل تنظيم الأسرة ومكافحة الممارسات الضارة كزواج الأطفال وختان الإناث.

واعتمدت الجلسة على أساليب تفاعلية مبتكرة، حيث تم استخدام الدراما والفيلم والمسرح التفاعلي والأغاني والأنشطة الرياضية لتبسيط المفاهيم وتشجيع المشاركة. وقد لاقى برنامج "ورق التوت" إعجاب الحضور، حيث قدم رسائل قيمة بطريقة فنية مبتكرة.

أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية هذه البرامج في تغيير النظرة المجتمعية للقضايا الجندرية، مشيراً إلى أن أندية السكان تلعب دوراً محورياً في نشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

من جانبه، أكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن هذه الجلسات تساهم في تمكين الشباب والفتيات من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية مجتمعاتهم من العنف.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تطوير برامجها باستمرار لتلبية احتياجات الشباب المتنوعة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الجلسات في تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضية العنف ضد المرأة في محافظة سوهاج، وتعزيز قيم المساواة والاحترام بين الجنسين.

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