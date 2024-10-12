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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة بني سويف: إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

جانب من إجراء العمليات
جانب من إجراء العمليات
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افتتحت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، أعمال مبادرة الفريق الواحد لإجراء 20 عمليه جراحيه.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات  التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات رمد  كتاركت  ( مياه بيضاء)  وعمليات جراحيه ومسالك وعظام  أنف وأذن .مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.
ووجهت وكيل الوزارة الشكر للأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمه المرضى  .

وأطلقت  مديرية الصحة مبادة الفريق الواحد للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورمحمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

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