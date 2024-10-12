تحرير 51 محضرا تموينيا بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة عويس قاسم غرياني بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار

أوضح عويس قاسم رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز، والسلع ببندر مطاي حيث شكلت اداره تموين مطاي بالتعاون مع تموين المنيا والتفتيش الغذائي بالمنيا، لجنه للمرور على المخابز، والأسواق بمطاي

وأسفرت الحمله عن تحرير ٥١ محضر تمويني جاءت كالتالي :(٨ محضر نقص وزن-١٤ محضر نظافه-١٢ محضر بون صرف-٣ محضر مواصفات-٤ محضر عدم اعلان-١ محضر ميزان-٨ محضر شهادة صحية-١ محضر بيع سجائر بأغلي من السعر الرسمي) ومصادره ٦١ علبه.بأجمالي ٥١ محضر بمعرفة عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي، احمد حسن رئيس مكتب تموين بردنوها وعلى ماهر رئيس مكتب تموين البندر،

وأكد عويس قاسم رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز





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