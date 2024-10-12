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السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. ضعف المياه عن منطقة بحرى الواسطى ببني سويف

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه تقرر  ضعف المياه عن منطقة بحري بالواسطى،وذلك غدا الأحد 13 أكتوبر 2024،اعتبارا من الساعة 8 صباحا و حتى  1 ظهر نفس اليوم   نظراً للقيام بأعمال تطهير بمحطة الرفع الرئيسية "1"  بالواسطى ،مما يستلزم تخفيف الضغوط.

 وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال التطهير ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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