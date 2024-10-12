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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

النقل تعتزم إنشاء 35 محورا جديدا على النيل بتكلفة 90 مليار جنيه

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر كانت تمتلك 38 كوبري على نهر النيل قبل عام 2014. 

وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ 35 محورًا جديدًا على النيل بتكلفة تصل إلى 90 مليار جنيه.

خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار الوزير إلى أن مصر تضم حاليًا 73 محورًا، بفواصل تصل إلى 25 كم بين محاور الصعيد. كما أوضح أنه تم إنشاء 18 محورًا جديدًا على النيل بعد عام 2014، منها 13 محورًا في الصعيد و8 في الدلتا.

وتابع: "جاري العمل على 17 محاور للنيل، 9 محور بالصعيد، و8 محاور بالدلتا".

الفريق مهندس كامل الوزير افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل محور ا جديد ا على النيل