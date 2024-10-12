بتول عرفة تعتزم إبراز جمال محافظات مصر في أعمالها المقبلة

تعاقدت المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، على تقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والذي صورته في الإسكندرية في منطقة المكس، وتستكمله مع فهد الزاهد في أعمال تظهر للنور قريبا.

وعبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكده أن هناك تفاهم وتوافق في الفكر حول تقديم الكليبات التي تظهر معالم وجمال المدن المصرية بعيدا عن العاصمة، كنوع من الترويج السياحي لمحافظات مصر وفي نفس الوقت إبراز التنوع الكبير في جمال كل محافظة عن غيرها.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 ، كليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، إضافة إلى كارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف ، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.