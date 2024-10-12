السيسي: مصر مستمرة في العمل رغم التحديات الإقليمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الدولة المصرية لم تتوقف عن العمل على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، التي تُعتبر إضافة جديدة لمنظومة النقل في البلاد.

وأوضح وزير النقل أن طاقة نقل الركاب في عام 2014 كانت 700 ألف راكب يوميًا، وارتفعت هذا العام إلى مليون راكب، مع هدف الوصول إلى 2 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمحطة بشتيل حوالي 239 ألف متر مربع، ما يعادل 57 فدانًا، ومن المتوقع أن تستوعب المحطة 250 ألف راكب يوميًا، مما يسهم في تحسين خدمات النقل ويعزز الربط بين مختلف المحافظات.

كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات صعيد مصر

تم بناء المحطة على الطراز الفرعوني، بهدف تخفيف الزحام على محطة رمسيس والاستفادة من الأعمال الإنشائية التي قامت بها وزارة النقل.

تكلفة الإنشاء: بلغت تكلفة إنشاء محطة بشتيل 2.5 مليار جنيه.

الطاقة الاستيعابية: من المتوقع أن تستوعب المحطة 250 ألف راكب يوميًا، مما سيساهم في توفير حوالي 7500 فرصة عمل.

الموقع: تقع المحطة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، مما يجعلها بوابة لصعيد مصر، حيث تتقاطع فيها خطوط السكك الحديدية الرئيسية.

المساحة: تبلغ مساحة المحطة 239 ألف متر مربع (57 فدان)، أي ثلاثة أضعاف محطة رمسيس.

الهيكل: يتكون المبنى الرئيسي من دور بدروم، جراج، دور أرضي و2 دور متكرر، مع 4 أرصفة تخدم ركاب الوجه القبلي.

المرافق: تشمل المحطة مناطق تجارية، 48 شباك تذاكر، دورات مياه، ومنطقة الهرم الزجاجي.

التكنولوجيا: توفر المحطة شاشات إرشادية، بوابات تذاكر إلكترونية، وماكينات حجز تذاكر، وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى خدمة Wi-Fi.

تم ربط المحطة بوسائل النقل الجماعي، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المونوريل، والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري.