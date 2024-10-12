رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية

دعا رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم السبت، إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية، بعد يوم من فوز منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، التي تضم ناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناجازاكي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2024.

وفي معرض تهنئته لتيرومي تاناكا، رئيس المنظمة المشارك البالغ من العمر 92 عامًا، أشار إيشيبا إلى الحاجة إلى الردع النووي باعتباره "رد عملي"، وقال في الوقت نفسه إن القضاء على الأسلحة النووية هو الهدف النهائي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وحصلت المجموعة اليابانية التي تحمل اسم "الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية" على الجائزة "لجهودها في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، وفقًا لما أعلنته لجنة جائزة نوبل في النرويج أمس الجمعة.

وتأسست المنظمة في عام 1956، في أعقاب القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. واليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي.

وقال تاناكا،وهو أحد الناجين من القنبلة الذرية والمعروفين باسم الهيباكوشا في اليابان، إنه أخبر رئيس الوزراء بأنه يأمل أن "تتولى طوكيو زمام المبادرة في التخفيف من انعدام الثقة بين البلدان" ومنع حدوث الحروب، وأعرب خلال المحادثة الهاتفية عن قلقه بشأن بقاء اليابان تحت المظلة النووية الأمريكية.

وأعرب إيشيبا الذي اختتم يوم الجمعة زيارة إلى لاوس في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه، عن رغبته في لقاء تاناكا شخصيًا، بحسب ما أفاد به رئيس المنظمة المشارك.