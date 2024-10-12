استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها" إن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين".

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت مسيرة مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،175 مواطنا، وإصابة 98،336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.